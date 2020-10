Superbonus per interventi di edilizia, Confartigianato propone un webinar gratuito L'evento online si è tenuto venerdì 16 ottobre sulla piattaforma GoToMeeting

157 Letture Associazioni

La legge 126/2020 di conversione del DL Agosto ha introdotto importanti novità riguardo l’applicazione del 110%, cosiddetto Superbonus, per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici.

Confartigianato affronterà queste novità e gli aspetti più importanti della misura in questione nel corso del webinar gratuito “Bonus 110% e incentivi per l’edilizia: cessione del credito e prodotti finanziari per le imprese del Sistema Casa”, che si terrà venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 17.30.

Tra le novità più importanti, quelle previste dall’articolo 57 bis che, accogliendo le proposte di Confartigianato, prevede per i Comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che la detrazione al 110% delle spese spetti per l’importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.

I limiti delle spese ammesse per gli ecobonus e sismabonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. In tal caso i suddetti incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione. Viene inoltre ampliata della platea dei beneficiari della detrazione, aggiungendo maggiori chiarimenti in merito alle “asseverazioni”, alle “parti comuni”, “all’accesso autonomo dall’esterno”.

L’incontro, dedicato alle imprese edili, impiantiste e fornitrici, organizzato da Confartigianato in collaborazione con Uni.Co. e Unicredit, vedrà la partecipazione del Segretario generale Giorgio Menichelli, Andrea Trevisani, Direttore Politiche Fiscali – Confartigianato Imprese, Marco Tartari, Responsabile Canale Imprese – UNICREDIT SpA, Paolo Mariani, Direttore Generale Confidi UNI.CO.

Di seguito il link per iscriversi al webinar www.confartigianatoimprese.org/2020/10/09/bonus-110-webinar-gratuito-per-le-imprese-del-sistema-casa/

da: Confartigianato Imprese Macerata – Ascoli Piceno – Fermo